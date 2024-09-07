Trendyol 1. Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Şanlıurfaspor Kulübü, olağanüstü kongre kararı aldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, kongrenin kulüp tesislerinde 21 Eylül Cumartesi günü saat 10.00'da gerçekleştirileceği duyuruldu.
Söz konusu tarihte yeterli çoğunluk sağlanamazsa kongrenin, 28 Eylül'de aynı yer ve saatte yapılacağı kaydedildi.
Kongre gündeminde, yönetim kurulunun seçimi ve yetkilendirilmesi, dernek tüzüğünün değiştirilmesi gibi maddelerin yer alacağı belirtildi.
Editör: Çorum Hakimiyet