İzmir’de devam eden U 19 Bölgesel Gelişim Ligi Türkiye finallerinde mücadele eden Çorum FK’nın dün oynadığı Erzurumspor maçını çok sayıda isimde izledi.

Bu isimler arasında Çorumspor’dan yetişen bir çok kulüpte forma giydikten sonra aktif futbolu bırakan Arif Ceylan, üç sezondur Çorum FK teknik heyetinde görev yapan ve son iki maçta Teknik Direktör olarak takımın başında çıkan Can Güçer, Çorumspor’da kaleci olarak forma giyen daha sonra Tahsin Tam’ın ekibinde kaleci antrenörü olarak görev yapan Suat Arıcan ve Ege Masterlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Gökhan Naldere kırmızı siyahlı takımın teknik direktörü Selahattin Karaca’ya maç öncesi başarı dileklerinde bulundular.