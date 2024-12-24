Çorum Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Şevket Erzen, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Vali Ali Çalgan'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Başkan Erzen, Çorum Valiliği görevine atanan Çorum Valisi Ali Çalgan'ı tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

Cemiyet Başkanı Şevket Erzen’in öncülüğündeki ziyarete Onursal Başkan Mehmet Yolyapar, Cemiyet Yönetim Kurulu Üyeleri Nihat Karalar, Sadık Örgel, Ali Özdemir, Taner Şimşek ve Volkan Sinayuç da katıldı.

Ziyarette Cemiyet Başkanı Şevket Erzen, Vali Çalgan'a Çorum basını hakkında bilgiler verdi.

Erzen, "Kadirşinas insanlarımızın yaşadığı medeniyetin beşiği ve Anadolu Kaplanı olarak bilinen Çorum’umuza hoş geldiniz. Valimizin daha önce görev yaptığı süreçte de önemli projelere imza atması ve başarılarıyla anılması ilimiz adına bizleri sevindirmiştir. Umut ediyoruz ki aynı başarılı çalışmaları ilimizde de sürdürecektir. Bizleri kabulünden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi.

VALİ ALİ ÇALGAN'DAN ÇORUM BASININA ÖVGÜ

Ziyarette konuşan Vali Ali Çalgan, basının da bir kamu görevi yürüttüğünü belirterek, basının kamu yöneticileri ile vatandaşlar arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini vurguladı.

Basın ile her zaman diyalog içerisinde olacaklarını dile getiren Vali Çalgan, “Çorum’da böyle güçlü bir basın sektörünün olduğunu tahmin edemiyordum. Çorum’da basının birlik ve beraberlik içerisinde güçlü bir yapıya sahip olması sevindiricidir” dedi.

Cemiyet Başkanı Erzen de bu güzel ifadelerden dolayı Vali Çalgan'a teşekkür ederken, yeni görevinde başarılar diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Valisi Ali Çalgan, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Erzen ve beraberindekilere ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

(Haber Merkezi)