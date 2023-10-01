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Fox TV, Çorum'un kanayan yarası olan havalimanını gündemine taşıdı.

'Temeli atılan havalimanını unuttular' başlığıyla haberi duyuran kanal Çorum'a gelerek CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız ve CHP İl Başkanı Ümit Er ile röportaj yaptı.

Haberde 1999 yılında 77 milyona ihale edilen ve yüzde 22'si tamamlanan havalimanına 16 milyon harcama yapıldığı ve bir türlü bitirilemediğine yer verildi.

Ayrıca yine haberde Çorum'un komşu illerinden Yozgat ve Tokat'a yapılan milyarlık havalimanları da konuşuldu. İhracatta Çorum'un 10'da 1'i bile olmayan illere yapılan havalimanları gündeme taşındı.