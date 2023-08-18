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İYİ Parti Çorum İl Başkanı Erkan Yıldız, Çorum’un büyümesi, gelişmesi ve kabuğunu kırması için başta havaalanı, demir yolu, askeri birlik, ikinci üniversite gibi yatırımların acilen getirilmesi gerektiğini belirtti.

Çorum’da yapılması planlanan MKE Ankaragücü ile Yukatel Adana Demirspor arasındaki Süper Lig maçının İstanbul’a alınmasını, gerekçe olarak da havaalanı ve konaklama imkanlarının olmamasının gösterilmesini değerlendiren Erkan Yıldız, Çorum Şehir Stadyumunun da Süper Lig maçları için uygun görülmemesinin ayrıca tartışılması ve ele alınması gereken çok önemli bir konu olduğunu kaydetti.

“Geçtiğimiz sezon 1. Lige çıkan ve ilk maçında da üstün bir performans sergileyen Çorum Futbol Kulübü, eğer başarısını sürdürür de Süper Lige çıkarsa maçlar nerede yapılacak? Çorum FK’nın Süper Lige çıkması hepimizin ortak ve en büyük amacı, ama Çorum’un altyapısı bu duruma hazır mı? Lütfen kendimizi kandırmayalım, halkımızı oyalamayalım. Artık show peşinde koşmayı bırakın da yatırımların bir an önce gelmesi, şehir stadının daha kaliteli, işlevsel hale gelmesi, konaklama imkanlarının artırılması için çaba gösterin” diyen Yıldız, yatırım ve altyapı eksikliklerinin Çorum esnafını, çiftçisini, sanayicisini, gençlerini zor durumda bıraktığını dile getirdi.

Çorum’un her geçen gün küçülmeye, kan kaybetmeye, rezil olmaya devam ettiğine dikkati çeken Yıldız, “Bir Süper Lig maçını dahi Çorum’da oynatamayan, halkımızın umutlarını kursağında bırakan yöneticiler bu şehre ne kazandırabilir?”dedi.



