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Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Osmancık’taki 50 yıllık imar ve tapu problemini çözdüklerini duyurdu.

Gelgör, “Osmancık Esentepe Mahallesinde Asri Mezarlık kuzeyinde Esentepe Küme evleri bulunan yıllardır imar ve tapu problemi yaşayan vatandaşlara Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yoğun çalışmaları sonucunda tapularını veriyor, imar sorunları çözüyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Gelgör, “03.04.2023 tarih 43 nolu meclis kararı ve 25.05.2023 tarih 2023/63 sayılı encümen kararıyla satış kararı alınan İlçemiz Esentepe Koyunbaba Mahallesinde bulunan taşınmazların satışı için, bölgede bulunan hak sahibi vatandaşlarımızın, dilekçe ve ellerinde bulunan belgeler ile (Tapu Tahsis Begesi, Yapı Kayıt Belgesi, vb tüm belgeler ) belediyemize 01.09.2023 tarihine başvuru yapılması gerekmektedir. Şehir dışında bulunan hak sahibi vatandaşlarımız posta ve e_mail yöntemiyle ([email protected] yada yaziiş[email protected] adresine) başvuru yapabilirler” şeklinde açıklama yaptı.