Arca Çorum FK Kulüp Başkanı Savaş Balçık, yeni sezon öncesinde yenileme çalışmaları devam eden stadyum ve kulüp tesislerinde incelemelerde bulundu.

Başkan Savaş Balçık'a ziyaret sırasında Asbaşkan Feyyaz Gökel, Basın Sözcüsü Gökhan Kerman ve Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Halis Öksüz de eşlik etti. Heyet, stadyum ve kulüp tesislerinde sürdürülen çalışmalar hakkında yetkililerden detaylı bilgi alarak, yapılan yenilemeleri yerinde değerlendirdi.

"ÇORUM HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK"

Yeni sezona hem sportif hem de tesisleşme anlamında güçlü bir şekilde hazırlanmayı hedeflediklerini belirten Başkan Balçık, Çorum'un en iyi imkanlara sahip olmayı hak ettiğini vurguladı.

İncelemeler sırasında açıklamalarda bulunan Balçık, "Çorum her şeyin en iyisine layık. Dün olduğu gibi bugün de, yarın da şehrimize en güzel yatırımları kazandırmak için çalışmaya devam edeceğiz. Sadece sahada değil, tesisleşme ve kulüp altyapısı konusunda da örnek bir yapıyı oluşturmak istiyoruz. Taraftarımızın gurur duyacağı bir Arca Çorum FK için çalışmalarımız aralıksız sürecek." ifadelerini kullandı.

HEDEF MODERN TESİSLERLE GÜÇLÜ BİR GELECEK

Yeni sezon öncesinde devam eden yenileme çalışmalarının kısa süre içerisinde tamamlanması planlanırken, modernize edilen stadyum ve kulüp tesislerinin hem A Takıma hem de akademi ekiplerine daha kaliteli bir çalışma ortamı sunması hedefleniyor.