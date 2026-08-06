Çorum'da Çorum FK sevdalısı kadınlar 'Kırmızı Kanatlar' adında kadın taraftar grubu kurdu.

'Bu arma için, bu şehir için, bu renkler için tribünde daha çok kadının sesi olsun istiyoruz.' diyerek yola çıkan Kırmızı Kanatlar, Arca Çorum FK'ya Süper Lig'de destek olmak için tribündeki yerlerini alacak.

Kırmızı Kanatlar Grubu'ndan yapılan açıklamada; "Arca Çorum FK'ya gönül veren kadınlar olarak, bugüne kadar kulübümüze emek veren, destek olan ve tribün kültürünü oluşturan tüm taraftar gruplarının desteği ile bu sezon tribünlerde yerimizi alıyoruz. Kırmızı Kanatlar Kadın Topluluğu olarak amacımız; Çorum'da daha fazla kadının tribünlerde yer almasını sağlamak, takımımıza olan sevgimizi büyütmek ve tribünlere katkı sunmaktır. Tüm taraftar gruplarıyla omuz omuza, aynı sevdayı paylaşarak, aynı arma için birlikte hareket edecek; Arca Çorum FK'nın yanında olmaya devam edeceğiz. Çorum'daki kadınların takımlarını tribünlerde aktif şekilde destekleyebilmesi adına desteklerini esirgemeyen Arca Çorum FK Yönetim Kurulu'na ve yanımızda olan tüm taraftar gruplarına teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.