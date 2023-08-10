Tahmini Okuma Süresi: dakika

Halkbank Genel Kurulu’nda yeniden genel müdürlüğe getirilen hemşehrimiz Osman Arslan’a Çorum heyeti hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay ve Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Çetin Başaranhıncal’dan oluşan heyet Halkbank Genel Müdürü hemşehrimiz Osman Arslan’a hayırlı olsun dileklerini ileterek, başarı temennisinde bulundu.

Osman Arslan da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Çorum heyetine teşekkür etti.