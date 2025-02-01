Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Çorum’a gelen DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nı ziyaret etti.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ile görüşen Şahin, esnafın sorunları hakkında bilgiler alarak, çözüm noktasında karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında açıklamalarda bulunan ÇESOB Başkanı Recep Gür, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de pandemi ile birlikte ekonomik sorunların ortaya çıktığını kaydetti.

Pandemi ile birlikte üretimin öneminin bir kez daha öne çıktığını belirten Gür, pandemi ile birlikte hem esnafın hem de halkın alım gücü düştüğünü ifade ederek; “Mecliste yapılacak çalışmalarda esnaf ve sanatkarlarımıza verilen sözlerin yerine getirilmesini talep ediyoruz. Biz esnaflar olarak ülkemiz için ne yapılması gerekiyorsa elimizi taşın altına koymaya hazırız. Tüm siyasi partilerden esnafımıza yönelik yapılacak çalışmalarda destek bekliyoruz.” dedi

Esnafların bu ülkenin temel taşlarından biri olduğunu ifade eden DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili İdris Şahin, küçük esnafa sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Hükümetin esnafa yönelik düzenlemeleri eleştiren ve esnafa sahip çıkılmadığını dile getiren Şahin; “Mahallede esnaf bırakmadık, terzi bırakmadık. manav, bakkal bırakmadık. 2 bin nüfuslu kasabalarda bile artık 3 harfli marketleri görür hale geldik. Küçük esnafın 3 harfli marketlerle rekabet etme şansı olabilir. Biz küçük esnafı aynı zamanda bir istihdam kapısı olarak görüyoruz. Genel başkanımız Ali Babacan ve ben de esnaf çocuğuyum. Öncelikle küçük esnafı yaşatmamız lazım. O yüzden perakende yasasının mutlaka gündeme getirmemiz lazım.” şeklinde konuştu

Çorum’un iktidarın unuttuğu bir şehir olduğunu belirten Şahin; “Çorum’da bir gelişmişlik var ama bu Çorumlunun kendi başarısı. Kendi alın teri ve emeğiyle büyüyen bir şehir. İktidarın büyük projelerde Çorum’a dair vermiş olduğu sözleri biliyoruz. 20 yıldır Çorumlunun havaalanı ve hızlı tren dilinde. Ankara’dan çıkan bir trenin Samsun’a kadar Çorum üzerinden mutlak raylı sistemle Samsun limanına bağlanması gerekiyor. Dünyaya anahtar teslim fabrika üreten bir yerde yanı başında komşularında var olan bir havalimanını Çorum’dan esirgemek ne akla sığar ne de vicdana. Havaalanını Çorum’un ben çalıştıracağına inanıyorum.” ifadelerini kullandı

Konuşmaların ardından ÇESOB Başkanı Recep Gür, Şahin'e esnafın sorunlarının yer aldığı bir dosya sunarak esnafın sorunlarına çözüm istedi.