Çorum İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü görevine, Ali Uslu atandı.

Çorum AFAD Müdürlüğünde 2010'dan bu yana çeşitli görevlerde bulunan Uslu, 22 Nisan 2024 tarihli atama kararının ardından İl AFAD Müdürü olarak yeni görevine başladı.

AFAD Başkanlığınca Bosna Hersek'in kuzeydoğusundaki Brcko kentinde düzenlenen 2023 Güneydoğu Avrupa Afetlere Hazırlık ve Önleme Girişimi Sel Müdahale (DPPI FLEX), Trabzon'da düzenlenen 2022 Ulusal Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı ve Çorum 'da düzenlenen 2022 Kayıp Mahsur Kalma Kış Tatbikatı'na katılan Uslu, yerelde de çok sayıda tatbikata imza attı.

Endüstri yüksek mühendisi Uslu, 2020'de yürürlüğe giren "Afet Ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Afet ve Acil Durumlara İlişkin Hizmet Standartları ve Akreditasyon Esaslarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik"in hazırlanmasında görev aldı.

Uslu ayrıca, Elazığ Depremi Afet Yönetim Gözlem Değerlendirme Raporu ile Giresun'daki sel felaketi sonrası bölgedeki 4 derenin karakteristiği ve taşkın durumu hakkında Sel-Taşkın Afeti Gözlem Raporu'nu hazırladı.

AFAD gönüllülerinin eğitiminde de rol üstlenen Uslu, AFAD gönüllü koordinatörü olarak görev yaptığı dönemde gönüllülerin etkinliği ve verimliliğini artırmak amacıyla teorik ve pratik eğitim düzenledi.