Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 104. kuruluş yıldönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısı ile Atatürk Anıtı’nda program düzenlendi.

Törene Vali Vekili Bayram Köse, Vali Yardımcısı Muhammed Gürbüz, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpcı, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, çok sayıda vatandaş ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan çelenk sunma töreninde İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Atatürk büstüne çelenk sundu.

Çelenk sunma töreninin ardından program Atatürk Spor Salonu’nda devam etti.