İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci ile birlikte, Çorum-İskilip yolunun yapımıyla ilgili Özyapıcılar İnşaat yetkilileriyle bir araya geldiklerini ve olumlu bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

ÇALIŞMALAR MART AYINDA BAŞLIYOR

Başkan Çizikci, yol yapım çalışmalarının mart ayının ikinci yarısında başlayacağını belirterek şunları söyledi:

“Firma yetkilileri, samimiyetle İskilip ve İskiliplilerin yanında olduklarını ifade ettiler. İnşallah en kısa sürede çalışmalara başlayarak konforlu ve güvenli bir yolu halkımızın hizmetine sunacağız. Biz devletimize güveniyoruz, sizlerin de bizlere güveniniz tam olsun. Birlik ve beraberlik içinde İskilip’i hak ettiği en üst seviyelere çıkaracağımıza inanıyoruz.”

İSKİLİP İÇİN ORTAK ÇALIŞMA

Başkan Çizikci, çalışmaların hızlı bir şekilde tamamlanarak vatandaşların daha güvenli ve rahat bir yolculuk yapmalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

AK Parti İskilip İlçe Başkanı Mehmet Demirci de, süreci yakından takip edeceklerini ve her konuda destek olmaya devam edeceklerini ifade etti.