Demokrat Parti (DP) İl Başkanı Ahmet Damar, geçtiğimiz günlerde Çorum’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer’in açıklamalarında tepki gösterdi.

“Sayın Başkan Yardımcım, Çorum’a 24 yılda yaptığınız harcamaları güzel hesaplamışsınız toplamışsınız. 120 milyar para harcadık diyorsunuz. Bunu söylerken yanınızdaki teşkilattaki arkadaşlar demediler mi, iktidarımız bunu cebinizden çıkarıp verdiniz Allah razı olsun ama Çorum’dan aldıklarınızı da bir anlatın başkanım. Vermeden almak Allah mahsus. Bizde bu ilin iliğine kadar sorduk ilde bir şey kalmadı ki bizim Çorum’dan aldıklarımızın yanında 120 milyarın adı bile olmaz. Lütfen böyle bir açıklama yapmayın bize ters döner diye uyarmadılar mı?” diyerek açıklamasına başlayan DP İl Başkanı Ahmet Damar, “Ben sayacağımda o zamanda derler ki temcit pilavı gibi aynı şeyleri ısıtıp önümüze koyuyor bu başkan derler. Onun için fazla uzatmayayım geçen yılki yazımı size bulsunlar okutsunlar biraz araştırma onlara da iyi gelir ama da yine birkaç şeyi tekrar edeyim sayın vatandaşım bana kızmasın. Çorum’u yatırıma doyurdu çünkü AK Parti. Hızlı tren geldi, havaalanı geldi, acemi birliği geldi, polis eğitim merkezi geldi, Çorum Devlet Hastanesi hizmete açıldı. Fabrikalar tam kapasite üretim yaptırıyorlar. Anadolu Kaplanlarını uzaya götürme sözüyle geliyorlar” dedi.

Çorum’un, 23 yıldır AK Partiye verdiğinin hiç birisini alamadığı gibi vermeye ve kaybetmeye mahkum edildiğini dile getiren Ahmet Damar, “AK Parti iktidara geldiğinde Çorum 5 milletvekili veriyordu 4’e düştü. Eğer biraz daha iktidarda kalırsa 3’e düşecek. Neden Çorum göç alırken göç vermeye başladı. Çimento fabrikası vardı onu kaybetti. Şeker Fabrikası vardı bedava satıldı. Devlet Hastanesi vardı çürük diye devre dışı bırakıldı yapılan o daha çürük çıktı. Kiremit fabrikaları vardı bir bir kapanmaya başladı. Tekstil de Çorum atılım yaptı baktılar Çorum uzuyor teşvikleri aldılar biryandan işçi çıkarılmaya devam ediyorlar. En acısı Anadolu Kaplanlarını yok ettiler. Çorum’un o güler yüzlü esnafını, memurunu, emeklisini ve en acısı Çorum’un herisini yok ettiler” ifadelerini kullandı.

2025-2026 eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını dileyen Damar, “Geleceğimiz çocuklarımıza bu senede bir öğün yemek sözü veren iktidar, Çorum’a verdiği sözler gibi bu sözünü de unuttu. Yokluk içinde var olmaya çalışan anneler babalara ve eğitimcilerimize başarı ve sabır diliyorum” dedi.

(Haber Merkezi)