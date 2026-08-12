Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de sezonun açılış maçında Çorum Futbol Kulübü'nü konuk edecek.

Teknik direktör Okan Buruk, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük ölçüde belirledi.

Galatasaray, Çorum Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını sürdürüyor.

Okan Buruk, bu mücadelede sahaya süreceği 11'i büyük oranda netleştirdi.

TRT Spor'da yer alan habere göre, Galatasaray'da kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak.

Savunmanın sağında Roland Sallai, solunda ise Ismail Jakobs görev yapacak. Stoper tandeminin ise Mario Lemina ve Abdülkerim Bardakcı ikilisinden oluşması bekleniyor.

Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara'nın önünde Yunus Akgün forma giyecek.

Hücum hattının sağ tarafında Leroy Sane, solunda ise Barış Alper Yılmaz oynayacak.

Galatasaray'da ileri uçta ise Victor Osimhen yer alacak.