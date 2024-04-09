Pazar günü oynanan Ahlatcı Çorum FK-Kocaelispor maçında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan taraftar hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Kocaeli'nden Çorum'a takımını desteklemek için gelen Erkan Çakır, otobüste aniden fenalaştı.

Beynine pıhtı attığı öğrenilen taraftar hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakıma alınan 42 yaşındaki İzmit Belediyesi personeli Erkan Çakır, iki gün süren yaşam savaşını kaybetti.

ÇORUM FK'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Çorum Futbol Kulübü de bir taziye mesajı yayınlayarak; "Kocaelispor ile gerçekleştirdiğimiz maç sonu rahatsızlık geçirerek hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Erkan Çakır’ın hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Tüm Kocaelispor camiasına ve yakınlarına başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verdi.