Arca Çorum FK tribünlerinin önde gelen taraftar gruplarından Siyah Duvar'ın lideri Özgür Yalvaç, gözaltına alınan Ultraslan tribün lideri Sebahattin Şirin hakkında sert açıklamalarda bulundu.

KABUL EDİLEMEZDİR

Taraftar grubunun sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yalvaç, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ultraslan lideri Sebahattin Şirin'in binlerce şehidimizi ve gözü yaşlı ailelerini hiçe sayarak 'Öcalan'a Özgürlük' sloganı atması kabul edilemez. Türk milletinin değerlerine meydan okuyan bu söz tribün liderliğiyle de vatanseverlikle de bağdaşmaz.

PARAYLA ÖLÇÜLMEZ

Çorum tribünlerinde liderlik kasada biriken parayla değil, paylaşılan bir lokma ekmekle ölçülür. Bizim tribün anlayışımız nettir: Vatan bölünmez. Şehitler unutulmaz. Terörün elebaşına özgürlük istenmez. Ne Mutlu Türk'üm diyene..."

Yalvaç'ın açıklamaları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı bulurken, taraftarlar arasında da gündem oldu.