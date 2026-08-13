Arca Çorum FK'de forma giyen sol kanat oyuncusu Eren Karadağ, Trendyol 1. Lig ekiplerinden SMS Grup Sarıyer'e kiralandı.

Geçtiğimiz sezon bahis soruşturması kapsamında 9 ay ceza alan Karadağ, teknik direktör Uğur Uçar'ın raporu doğrultusunda Sarıyer'e kiralandı.

Çorum FK'dan yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcumuz Eren Karadağ’ın, 2026/27 sezonunda kiralık olarak forma giymesi konusunda SMS Grup Sarıyer Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır. Eren’e yeni takımında başarılar diliyor, sakatlıktan uzak ve başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi

