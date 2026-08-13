Tarihinde ilk kez Süper Lig’de mücadele edecek olan Arca Çorum FK, sezonun ilk maçında yarın Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte kritik mücadele öncesi yeni transferlerin lisans işlemleri tamamlanırken, Iraklı futbolcu Hasan Abdulkareem’in lisansı ise kontenjan engeline takıldı.
TFF’nin yayımladığı Arca Çorum FK A Takım listesinde Hasan Abdulkareem’in mevcut listeye dahil edilmediği görüldü.
Iraklı futbolcunun yabancı kontenjanına takıldığı gelen bilgiler arasında.
Muhabir: Fatih Battar