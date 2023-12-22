Çorum Milli İrade Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Lek, yaptığı açıklamada Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i desteklediklerini belirterek, “Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’i destekliyor, Bakanımızı ilkeli ve onurlu duruşundan dolayı takdir ediyoruz” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in “STK’larla protokol yapmaya devam edeceğiz” açıklamasının ardından bir kesim tarafından yapılan eleştirilere tepki gösteren Çorum Milli İrade Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Lek, “Kimdir bunlar? “Çağdaşız” derler, iki asır öncesinin köhnemiş ideolojilerinin peşinden giderler. “Yurtseveriz” derler, bu yurdun insanlarını, değerlerini hor görüp aşağılarlar. “Demokratız” derler, kendi yankı odalarının dışında bir ses duymaya tahammül edemezler. “Cumhuriyetçiyiz” derler, Cumhuriyete yirmi yılda çağ atlatan iktidara karşı kin güderler. “Aydınız” derler, karanlık zihinlerinin çürümüş düşüncelerini ortalığa saçarlar. “Atatürkçüyüz” derler, küresel efendilerinin sansürlerine boyun eğerler.

“Sanatçıyız” derler, aslında payeleri kendilerinden menkuldür ve icra ettikleri bir sanatları da yoktur. Bunlar bu ülkeye, bu ülkenin insanlarına, değerlerine, geleneğine, kültürüne ve dinine savaş açan bir güruhtur” dedi.

Bunların Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin “STK’larla protokol yapmaya devam edeceğiz” dediğinde dağdaki ve ovadaki efendileri tarafından kumanda edilen bir avuç zavallı olduğunu kaydeden Milli İrade Platformu Dönem Sözcüsü Mustafa Lek, “Bu STK’lar ne yapıyor da bu güruhun sesi çıkıyor? Bu STK’lar bu vatanı ve milleti çok seviyor. Her türlü zorlukta vatan için millet için maddi-manevi imkânlarını seferber ediyor. 15 Temmuz darbe girişimi oluyor; bu güruh Bağdat Caddesi’nde tankları selamlarken, bu STK’lar tankların önüne siper oluyor. PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütleri askerimizi ve sivilleri hedef alıyor, bu güruh “katil devlet, zavallı devlet” naraları atarken, bu STK’lar teröre karşı milletin birliğini destekliyor. Deprem felaketi oluyor; bu güruh felaket tellallığı yaparken, bu STK’lar sahada arama-kurtarma çalışması, gıda ve lojistik desteği ile depremzedelerin yaralarını sarıyor. Terörist İsrail Gazze’ye saldırıyor; bu güruh “ama toprak sattılar” diyerek Siyonistlere meze hazırlarken, bu STK’lar kahraman Gazze halkının yanında durarak yardım kampanyaları düzenliyor. Peki, neden böyleler? Çünkü bu güruh, bu ülkeyi, bu ülkenin insanlarını ve değerlerini sevmiyor. Bu nedenledir ki bunlar, İslam’a karşı düşmanlıklarını Müslümanların kurdukları STK’lar üzerinden yansıtmaktan geri durmuyorlar. Düşüncelerine ve davranışlarına karşı çıkılacağını bildiklerinden açıktan düşmanlık yapamadıkları için nefretlerini Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin üzerinden yansıtmaya çalışıyorlar. Oysa biz, bunları çok iyi tanıyoruz. Seslerinin çok çıkmasının da suçluluk psikolojisinden olduğunu gayet iyi biliyoruz. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin’i destekliyor, Bakanımızı ilkeli ve onurlu duruşundan dolayı takdir ediyoruz” ifadelerini kullandı. (Haber Merkezi)