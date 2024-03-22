Çorum’da, motor tutkunları bir araya gelerek Çorum Motosiklet Spor Kulübü’nü kurdu.

Kulüp, başta bilinçli motosiklet kullanımının kitleler arasında geliştirilip yaygınlaştırılması, eğitimli ve örnek binicilerin artırılması, motosiklet kullanıcıları arasında bilgi ve kültür paylaşımının artırılması, motosiklet yarışları düzenlenmesi, coğrafya, kültür ve doğa bilincinin artırılması, motosiklet sürücülerinin haklarının genişletilmesi ve savunulması, eğitimin desteklenmesi ve sosyal yardımlaşmanın geliştirilmesini amaçlıyor.

Çorum’da motosiklet kültürünü yaygınlaştırarak, birlik ve beraberliğin sağlanması yönünde adımlar atacaklarını söyleyen Kulüp Başkanı Eşref Elsüer, “Motosikleti Çorum’da sevdirerek yaygınlaştırmak istiyoruz. Motosikletin kurallara uygun olarak kullanılmasını sağlamak bizim ana hedeflerimiz arasında bulunmaktadır. Kulübümüzün kurulmasıyla birlikteliğimizde eğitimli ve çevresine saygılı motosikletçiler yetiştirmek istiyoruz. Yeni kulübümüzün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Kurallara uyan motosikletçiler olarak, yasaların ön gördüğü şekilde motor kullanmanızı diliyorum. Motosiklet kullanmak bir tutku ve bir kültürdür, bu kültürü en iyi şekilde Çorum’da sürdüreceğimize inanıyorum” dedi.

Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun da, kulüp yönetici ve üyeleri ile bir ayara gelerek, kulüplerinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Kulüp yöneticilerine Çorum’da ve ülkemizde başarılı çalışmalara imza atmaları temennisinde bulunan Başkan Uzun ayrıca, oda olarak Çorum’da faaliyet gösteren tüm kulüplerin yanlarında olduklarını da sözlerine ekledi.