Yaşam Memnuniyet Araştırması’na göre 2024 yılının Türkiye'deki en mutsuz şehirleri sıralamasında ilk 10’da yer alan şehirler belli oldu.

Ankete göre Çorum 2024 yılında en mutsuz iller sıralamasında 8.sırada yer aldı.

Yapılan araştırmalar doğrultusunda, ülke genelindeki şehirlerin yaşam kalitesi ve mutluluk düzeyleri dikkate alınarak bu yıl Türkiye'deki en mutsuz şehirler belli oldu. Araştırma sonuçları, mutsuz insanların şehir nüfusuna oranı hesaplanarak belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her yıl düzenli olarak yapılan Yaşam Memnuniyet Araştırması’nda 2024 yılında en mutsuz 10 şehir açıklandı.

İşte Türkiye’nin en mutsuz şehirleri:

1.Diyarbakır (%24,75), 2.Antalya (%19,54), 3.Trabzon (%18,12), 4.İzmir (%17,23), 5.Ankara (%16,42), 6.Samsun (%15,31), 7.İstanbul (%14,98), 8.Çorum (%9,01) 9.Ordu (%8,75), 10.Gümüşhane (%8,64)