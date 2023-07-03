YÜKSEL BASAR

Çorum'da, 1980 yılında "Çorum olayları" olarak anılan olaylarda yaşamını yitirenler törenle anıldı.

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle, 43 yıl önce hayatını kaybeden 57 kişi için Kadeş Barış Meydanı'nda anma töreni gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünce alınan güvenlik önlemleri çerçevesinde bariyerlerle kapatılan meydandaki programa katılanlar, üst aramasının ardından alana alındı.

Burada ellerinde, " Çorum'u unutmadık, unutturmayacağız", "Yaşamı, sevgiyi ve barışı savunuyoruz" yazılı döviz ve pankartlar bulunanlar, çeşitli sloganlar attı.

Çorum olaylarında hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulmasının ardından olaylarda katledilen Alevi Dedesi Veli Solmaz’ın kızı Naime Nayman ve Dede Şahin Polat tarafından “delil” yakıldı. Devamında ise semah dönüldü.

Anma programında Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına hazırlanan basın metnini okuyan Hacı Bektaş Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Çorum olayları dosyasının yeniden açılmasını ve Çorum’a ‘Barış Anıtı’ dikilmesi istediklerini söyledi.

Çorum olaylarında önce sağ-sol çatışması, sonrasında ise Alevi-Sünni çatışmasına dönüştürülmek istendiğini kaydeden Aksoy, Çorum’da insanlığa karşı bir suç işlendiğini belirtti.

Çorum’daki emek ve demokrasi güçleri olarak 2 temel taleplerinin bulunduğunu kaydeden Aksoy, bunlardan birisinin dosyasının yeniden açılması ve olayların faillerinin gün yüzüne çıkarılarak “insanlığa karşı işlenen suçtan” yargılanmalarını sağlamak olduğunu ifade etti. Aksoy, ikinci taleplerinin ise kentin uygun bir yerine hayatını kaybedenlerin isimlerinin yer aldığı bir “barış anıtı” dikilmesi olduğunu dile getirdi.

Anma törenine CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Ümit Er, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, Alevi dernekleri ile vatandaşlar katıldı.