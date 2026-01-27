Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazetede yayımlanan Çorum ve Yozgat’ı kapsayan doğalgaz bağlantı hatları için kamulaştırma süreci başlatıldı.

22 Ocak 2026 tarihli ve 33145 sayılı Resmî Gazetede yer alan, 21 Ocak 2026 tarihli ve 10892 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, doğalgaz bağlantı hattı projelerinin gerçekleştirilmesi amacıyla acele kamulaştırma yapılmasına karar verildi.

Karara göre; projelerin hayata geçirilmesi için güzergâhlar üzerinde bulunan taşınmazlar ile proje kapsamında inşa edilecek sabit tesisler, ulaşım yolları, enerji nakil hatları, katodik koruma hatları ve anot yataklarının yapımı için gerekli alanlar kamulaştırılacak. Kamulaştırma işlemleri, Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü tarafından, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 27’nci maddesi uyarınca acele kamulaştırma usulüyle yürütülecek.

Karara göre; 47,327 km uzunluğunda ki Çorum–Ortaköy Doğal Gaz Bağlantı Hattı ile 19,820 km uzunluğunda ki Yozgat–Baydiğin–Aydıncık Doğal Gaz Bağlantı Hattında kamulaştırma yapılacak.