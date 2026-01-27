Vali Ali Çalgan, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Heyeti ile birlikte Gürcistan–Azerbaycan sınırında meydana gelen C-130 askeri kargo uçağı kazasında şehit düşen Hv. Uçk. Bkm. Asb. Üçvş. Burak İbbiği’nin ailesini ziyaret etti.

Ziyarette, Azerbaycan Silahlı Kuvvetler Ataşesi Tuğgeneral Zaur Zeynalov, şehidimizin babası Rüştü İbbiği’ye başsağlığı dileklerini ileterek Azerbaycan bayrağı takdim etti.

İki ülke arasındaki kardeşlik ve dayanışma vurgulanarak şehidimize Allah’tan rahmet, ailesine sabır temennisinde bulunuldu.

Vali Ali Çalgan, dost ve kardeş ülke Türkiye ile Azerbaycan’ın bu dayanışmasının, iki devlet arasındaki ebedi kardeşliğin en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayarak, “Şehitlerimizin aziz hatırası etrafında kenetlenen bu birliktelik, ortak tarihimizin ve gönül bağlarımızın geleceğe taşınan en değerli mirasıdır.

“Bir millet, iki devlet” anlayışıyla şekillenen bu kardeşlik; acıda, sevinçte ve gururda tek yürek olmanın en anlamlı örneğini bir kez daha ortaya koymuştur” dedi.

Taziye ziyaretine ayrıca; Merzifon 5’inci Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Halil Uğur Serin, Millî Savunma Bakanlığı Şehit ve Gazi Daire Başkanı Şenol Kartal, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Kubilay Ayvaz, Çorum ASAL Bölge Başkanı Personel Albay Erdal Dirik ile İl Müftü Vekili Fazıl Saraç da katıldı.