Çorum Özel Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Bitgen, yaptığı açıklamada, halk arasında yağ alma ameliyatı olarak da bilinen Liposuction hakkında bilgiler verdi.

Liposuction operasyonu vücudun çeşitli bölgelerinde deri altında toplanan yağ birikimlerinin vakum yapan özel bir alet ve ince kanüller yardımıyla alınması ameliyatı olduğunu belirten Opr. Dr. Murat Bitgen, “Ülkemizde ve dünyada en sık uygulanan estetik operasyonlardan biridir. Birçok insan, uygun diyet ve egzersize rağmen belli bölgelerdeki yağ birikimlerinden şikayetçidir. Bu tür durumlarda yağ aldırma yöntemi uygulandıktan sonra vücut bu bölgeleri tekrar eski haline getirecek şekilde yağ hücreleri oluşturamaz yani kalıcı bir sonuç sağlanmış olur. Liposuction işlemi bayanlarda ve erkeklerde uygulanabilmekle beraber, sık olarak; yüz, boyun ve çene altı bölgesi, kollar, göğüsler, karın, bel ve basenler, kalça kıvrımları, bacak iç ve dış yüzleri, diz kapağı çevresine, erkeklerde “jinekomasti” denen göğüs büyümelerinde uygulanabilir. Ayrıca Liposuction işlemi sık olarak karın germe ve göğüs ameliyatı gibi ameliyatlarla beraber uygulanmaktadır. Alınan yağ dokuları yüze ve vücutta eksik olan bölgelere verilebilmektedir” dedi.

Ameliyat öncesinde yapılması gerekenler hakkında bilgi veren Opr. Dr. Murat Bitgen,

“Eğer sigara içiyorsanız 15 gün öncesinden sigarayı bırakılmalıdır. Aspirin ve benzeri ilaçlar, doğum kontrol hapları alınmamalıdır. Bunlar kanamayı artırır. Hastanın kronik bir hastalığı ve sürekli kullandığı bir ilacı varsa hekime bilgi vermelidir. Yağ çekme işlemi lokal, sedasyon anestezisi ya da genel anestezi altında yapılabilir. İşlem ''Tümescent teknik'' denilen teknikle uygulanmaktadır. Tüm dünyada modern ve en güvenli liposuction yöntemidir. Liposuction işlemi sadece ince kanüllerin gireceği kadar 2-3 mm uzunluğunda küçük kesiler yolu ile yapılır. Kesiler çok küçük olduğu ve belirli bölgelerde gizlendiği için ameliyat sonrası dönemde herhangi bir kesi izi göze çarpmamaktadır. İşlem lokal anestezi ile yapılırsa birkaç saat sonra hasta evine gönderilmekte, genel anestezi ile yapılırsa bir gün hastanede yatırılmaktadır. İşlemden sonra bir iki gün içinde işine ve günlük aktivitelerine geri dönebilmektedir. Günümüzde 3-5 litre yağ dokusu güvenle alınabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Opr. Dr. Murat Bitgen, ameliyat sonrasında yapılanlar ve ameliyatın riskleri hakkında ise şunlar dile getirdi:

“Liposuction yapılan bölgelere korse giydirilir. Korse ortalama 1-2 ay kadar giyilir. Bu süre içinde vücutta şişlik hissedilebilir. Çünkü liposuction yapılan bölgelerde ödem ve şişlik bazen de morluklar olacaktır. Yağ alınan bölgelerde sertleşmeler olabilir. 2 ay gibi bir sürede eski haline gelecektir. Ameliyat sonrası mevcut diyet ve sporumuza mutlaka devam edilmelidir. Çünkü liposuction işlemi kilo verdirme değil kontur düzeltme operasyonudur.

LİPOSUCTİON RİSKLERİ

Liposuction, uzmanlık gerektiren bir cerrahi uygulamadır ve iyi eğitim almış ellerde genelde son derece etkili ve zararsız bir yöntemdir. Bu nedenle riski yok denecek kadar azdır. Her ameliyatta görülebilecek kanama ve enfeksiyon gibi durumlar görülebilir, ama son derece nadir. Kanamayı artırıcı ilaçlara dikkat etmek ve öncesinde kullanmamak gerekmektedir. Liposuction sonrasında uygulama bölgesinde düzensizlikler, çukurluklar oluşabilir. Bunun nedeni o bölgeden fazla ya da az yağ alınması, uygulama sonrası o bölgede yağ hücrelerinin parçalanması (yağ nekrozu) ve korsenin yeterli süre kullanılmaması olabilir. Böyle durumlar yara yerleri olgunlaştıktan sonra (6-12 ay) küçük müdahalelerle giderilebilir. Eğer ameliyattan uzun zaman sonra böyle bir şikâyet oluşmuşsa, bunun nedeni hastanın diyetine uymaması olabilir. Uygulama sonucunun kalıcı olması için ameliyat sonrası devrede mutlaka diyet yapmalısınız.

Bacak damarlarının tıkanması (derin ven trombozu), pıhtı atması (tromboemboli) gibi komplikasyonlar Tümescent tekniğinin geliştirilmesinden sonra son derece nadir olarak görülmektedir. Liposuction ameliyatından sonra oluşabilecek en ciddi komplikasyon yağ embolisidir. Özellikle çok fazla miktarlarda (5 litre üzerinde) yağ alınması durumunda oluşabilir. Oldukça nadir görülen bir durumdur. Yağ parçacıklarının kana karışması ile oluşan bu durumda özellikle akciğer damarları tıkanabilir ve bu durum öncelikle yan ağrısı ve nefes alırken batma şeklinde ağrı ile kendini gösterir. Bu durumda mutlaka hastane şartlarında tedavi gerekir.”

Çorum Özel Hastanesi bünyesinde Liposuction (yağ alma) Ameliyatları yetkili uzman hekim Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Murat Bitgen tarafından modern teknik ve cihazlarla yapılıyor.



