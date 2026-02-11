Türkiye Acil Tıp Derneği Ultrasonografi Çalışma Grubu (TATDUS) tarafından Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği işbirliği ve ev sahipliğinde İleri Ultrasonografi Kursu düzenlendi.

7-8 Şubat 2026 tarihlerinde yapılan kursta 8 saat teorik ve 8 saat pratik olmak üzere toplamda 16 saatlik eğitim gerçekleştirildi.

Kursiyerler, deneyimli ve yurtdışında da eğitimlerde bulunan bir ekipten eğitim alma fırsatı bulurken programa Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Seval Komut, Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Başhekim Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi İlter Ağaçkıran, Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Öztürk ve Dr. Öğr. Üyesi Serkan Günay, Acil Tıp Kliniğinde çalışan uzman hekimler ve Acil Tıp Kliniği tüm asistan hekimleri katıldı.

Başhekim Doç. Dr. Muhammed Gömeç ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan, her geçen gün artan ve kaliteli bilimsel etkinliklerden duydukları memnuniyeti dile getirerek, bu tür organizasyonlar için desteğin artarak devam edeceğini belirttiler.