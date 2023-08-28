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Çorum Özel Hastanesi uzman hekim kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Çorum Özel Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz (K.B.B) Hastalıkları kadrosuna Opr. Dr. Muhammed Zeki Yalçın’ı ekleyerek hekim kadrosunu daha da güçlendirdi.

K.B.B. Hastalıkları branşının hastane ve Çorum için önemli bir branş olduğunu belirten Çorum Özel Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, Çorum halkına kaliteli hizmet sunmayı ilke edindiklerini ve bu doğrultuda K.B.B. Hastalıkları bölümü için Opr. Dr. Muhammed Zeki Yalçın’ı kadrolarına kazandırdıklarını ifade etti.

K.B.B. Hastalıkları Bölümünde Opr. Dr. Kazım Tekin ve Opr. Dr. Muhammed Zeki Yalçın olmak üzere deneyimli iki hekimle halkın ihtiyaçlarına cevap verdiklerini dile getiren

Başhekim Uzm. Dr. Gökhan Bilgili, “Çorum halkına hizmet vermekten onur ve gurur duymaktayız. Halkımıza sunduğumuz hizmetler gün geçtikçe kalitesini yükseltmektedir. Ayrıca hastanemiz 23 farklı branşta, 36 uzman, 5 pratisyen hekim kadrosuyla, 130 yatak kapasitesiyle, 49 yataklı yoğun bakım üniteleriyle hizmet çeşitliliğini ve sağlık hizmeti kalitesini arttırarak Çorum’a ihtiyacı olan güzel bir sağlık tesisi sunmaktadır” ifadelerini kullandı.

K.B.B. Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Muhammed Zeki Yalçın ise Çorum Özel Hastanesi’nde halka hizmet vermekten gurur duyacağını belirterek, hastanenin güçlü kadrosunda yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Yalçın, halkın taleplerine ve ihtiyaçlarına doğru şekilde cevap vereceklerini de ifade etti.

Alanında oldukça deneyimli ve tedavileri başarılı olan Opr. Dr. Muhammed Zeki Yalçın;

Rinoplasti (burun estetiği), otoplasti (kepçe kulak ameliyatı), endoskopik timpanoplasti (kapalı kulak zarı ameliyatı), stapes cerrahisi (kulak kemikçik kireçlenmesi ameliyatı),

endoskopik sinüs cerrahisi (nazal polip), horlama ve uyku apnesi cerrahisi, vertigo (baş dönmesi), tükürük bezi ameliyatları, tiroid bezi ameliyatları, adenoidektomi ve tonsillektomi (geniz eti ve bademcik ameliyatları) tedavi ve işlemlerini başarı ile uyguluyor.

OPR. DR. MUHAMMED ZEKİ YALÇIN KİMDİR?

Opr. Dr. Muhammed Zeki Yalçın 1991 yılında Kayseri’de doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Kayseri’de tamamladı.

2009-2015 yılları arasında Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesinde Tıp eğitimi aldı. 2016 yılında Malatya İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinde Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Hastalıkları bölümünde ihtisasına başladı.

2022 yılında ise ihtisasını tamamladı. 2018-2019 yılları arasında İtalya Modena Üniversitesi ve Almanya Berlin Vivantes Klinikum im Freidrichshain’de Klinik Gözlemci Doktor olarak eğitim aldı.

2015-2016 yılları arasında Kayseri Özvatan Devlet Hastanesi ve Kayseri Felahiye Devlet Hastanelerinde, 2022-2023 yılları arasında Çorum Sungurlu Devlet Hastanesi’nde görev yaptı. 2023 yılı itibariyle Çorum Özel Hastanesi kadrosuna dahil oldu. Yalçın, evli ve 1 çocuk babasıdır.