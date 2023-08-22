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Sağlık Bakanlığı tarafından Çorum’a yapılacak 200 yataklı Devlet Hastanesi’nin ihalesi bir kez daha iptal oldu.

4 yıldır müteahhit firmaların yanaşmadığı Devlet Hastanesi ihalesi dün gerçekleştirildi ama ihaleye yine katılım olmadığı öğrenildi.

2023 yılında siyasiler tarafından Ocak ayında, Mart ayında, Haziran ayında ve en son Ağustos ayında ihalesinin yapılacağı açıklanan Devlet Hastanesi’nin yapım ihalesine yine katılımcının olmaması ‘Ne olacak bu hastane?’ dedirtiyor.

TEK HASTANE ARTIK KALDIRMIYOR

Tek hastanenin kaldırmadığı artık Çorum’da, kamuoyu devlet hastanesinin ihalesini dört gözle bekleniyor.

Çorum’un tek hastanesi Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde günlük ortalama 10 bin kişiye sağlık hizmeti veriliyor.

Çorum'un yanı sıra bölge illerdeki vatandaşlara da hizmet veren hastane, tüm hastanelerde olduğu gibi doktor açığı ile sık sık gündeme geliyor. Bazı branşlarda neredeyse hekimin kalmadığı hastanede, vatandaşlar sağlık hizmetlerinden yararlanamamaktan şikayetçi.

Hal böyle iken 4 yıldır ihale edilmeyi bekleyen Devlet Hastanesi’nin bir türlü yapılamamasına tepki gösteren vatandaşlar, siyasilerden hastane ile ilgili ihale tarihi müjdesi değil, somut bir adım bekliyor.

Devlet Hastanesi’nin ihalesine katılım olmadığı için Sağlık Bakanlığı yeniden ihale ilanına çıkacak.

HAVAALANI VE HIZLI TREN GİBİ HAYAL OLMASIN

Havaalanı ve hızlı treni hayal olarak gören Çorum kamuoyu en azından sağlık yatırımlarının hayal olmamasını istiyor.

Bu arada en son Haziran ayında 726 milyona ihale edilmesi planlanan Devlet Hastanesi’nin şimdiki maliyetinin 1 milyarı geçmesi bekleniyor.