Vali Ali Çalgan, yapımı devam eden 200 yataklı Devlet Hastanesi inşaatında incelemelerde bulundu.

Vali Çalgan, yüzde 20'si tamamlanan Devlet Hastanesi ile ilgili yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

6 ay önce yapımına başlanan hastanenin 2026 yılında hizmete alınması planlanıyor.

Hastane inşaatından sonra İl Sağlık Müdürlüğü'ne geçen Çalgan'a İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Çorum'da yapımı devam eden ve yatırım programında yer alan sağlık yatırımları ile ilgili brifing verdi.