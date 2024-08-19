Türkiye’de ilk kez devlet ve özel sektör iş birliği ile ekmeklik buğday projesi hayata geçiyor. Bu kapsamda Çorum pilot illerden biri seçildi.

Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile Ulusoy Un’un iş birliği kapsamında yürütülecek ekmeklik buğday tohumu ıslah projesinin protokol anlaşması 16 Ağustos Cuma günü Ankara’da Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Hümeyra Yaman ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy’un katılımlarıyla imzalandı.

Ulusoy Un ve Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü proje ortaklığı ile pilot bölge olarak Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Yozgat illeri belirlendi.

Bu yıl 20 milyon ton buğday üretimi yapacak Türkiye, 3,5 milyon ton un ihracatıyla 9 yıldır dünyanın un ihracat şampiyonluğunu üstleniyor. Makarna, bisküvi gibi sektörlerde de önemli ihracatçı ülke konumunda olan Türkiye’de buğday üretiminin artırılması nedeniyle buğday tohum çalışmaları yürütülüyor. Değişen iklim koşullarına uyum sağlayabilmek ve azalan ekilebilir tarım arazilerinden maksimum verim alabilmek adına Türkiye’de ilk kez Türkiye’de ilk kez devlet ve özel sektör iş birliği ile ekmeklik buğday projesi hayata geçiyor. Türkiye’nin en büyük un üreticisi ve ihracatçısı Ulusoy Un, Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile 16 Ağustos Cuma günü ekmeklik buğday tohumu ıslah projesi protokol anlaşması imzaladı. Protokol anlaşması, Ankara’da Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü’nde Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürü Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Hümeyra Yaman ve Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy’un katılımlarıyla gerçekleşti. Proje kapsamında un sanayicilerinin istediği kalite değerlerinde değişen iklim koşullarına uyum sağlayabilecek, soğuğa ve kurağa dayanıklı, yeterli su kaynağına ulaştığında verim artışı sağlayan, hastalıklara ve zararlılara karşı direnci yüksek ekmeklik buğday tohumunun ıslah edilmesi hedefleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Tüm dünyada etkisini göstermeye başlayan iklim değişikliği ilk olarak tarımda kendini gösteriyor.

Türkiye, gıda tedariğinde dünyanın önemli ülkelerinden bir tanesi. Ancak diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de buğday üretimde seneden seneye farklılıklar meydana gelebiliyor. Kuraklığın baş gösterdiği yıllarda buğday üretimi 17 milyon tona kadar gerilerken bazı yıllar ise rekolte 22 milyon tona ulaşabiliyor. Dolayısıyla bu projeyi yürütmekteki ana amacımız, iklim şartlarının üretimde yaşattığı dalgaların önüne geçerken, küresel iklim değişikliği ve artan nüfus karşısında buğday verimliliğini artırabilmek. Ulusoy Un olarak Tarım Bakanlığı’na bağlı Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü ile yürüttüğümüz proje Türkiye’de bir ilk olma özelliğini taşıyor. Proje kapsamında pilot bölge olarak Ankara, Kırıkkale, Çorum ve Yozgat bölgesini belirledik” dedi.