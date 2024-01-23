Çorum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Narko timler tarafından Osmancık ilçesinde uyuşturucu madde satışının önlenmesine yönelik yapılan operasyonda, 21 bin adet sentetik ecza, 35 adet tabanca fişeği, 33 bin 200 TL, 300 dolar ve 50 euro para ele geçirildi.

Suç unsurları ile birlikte yakalanan 4 şüpheli şahıs, emniyet müdürlüğünde yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan mahkemeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklanarak Çorum Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne gönderildi.