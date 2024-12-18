2028 yılına kadar topyekûn kalkınmayı hedefleyen “Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi” (BGUS) açıklandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan stratejiye göre, Çorum, ‘potansiyel rekabetçi iller’ kategorisinde yer aldı.

Potansiyel rekabetçi iller arasında Çorum’un yanı sıra Sivas, Düzce ve Mardin de yer aldı.

Bölgelerin sosyoekonomik özellikleri, potansiyelleri ve ihtiyaçları belirlenerek, mekana göre farklılaştırılmış politikaların geliştirilmesi amacıyla hazırlanan stratejide belirlenen iller 9 ayrı kategoride kalkınmaya öncülük edecek.

Türkiye'nin bölgeler arası kalkınma ve rekabetçilik hedefleri doğrultusunda hazırlanan Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) raporu Resmi Gazetede yayımlandı. Raporda illerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliklerini kapsamlı bir şekilde analiz edildi.

Şehirlerde sahip olunan potansiyellerin etkin şekilde değerlendirilerek AR-GE ve yenilik kapasitesinin güçlendirilmesi, yüksek katma değerli üretimin artırılması ve iş ve yaşam koşullarının iyileştirilmesine odaklanan “bölgelerin rekabet edebilirliklerinin artırılması” BGUS kapsamında stratejik amaç olarak belirlendi.

BGUS’un bu amacına yönelik olarak mekân odaklı politikaların belirlenebilmesi için illerin ulusal ve uluslararası rekabet edebilirlikleri belirli kriterler çerçevesinde analiz edildi.

Bu çerçevede gelir düzeyi, sanayi ve hizmetler sektörü üretim düzeyi, ihracat seviyesi, teknoloji düzeyi, girişimcilik kapasitesi ve insan kaynaklarının niteliği gibi hususlar bakımından küresel entegrasyon boyutunda yer alan iller dışında öne çıkan iller “rekabetçi iller”, aynı göstergeler bakımından bu illeri takip eden iller ise “potansiyel rekabetçi iller” olarak belirlendi.

Belirli sektörlerde orta ölçekte üretim yoğunluğu olan ve ekonomisi genel olarak sınırlı sayıda sektöre bağlı olan iller ise “rekabet nüvesi iller” olarak bu boyutun son kategorisini oluşturuyor.

TEK KÜRESEL İL İSTANBUL

Küresel entegrasyon boyutunda yer alan az sayıdaki ilin ülkenin batı bölgelerinde yer alan en gelişmiş iller olduğu görüldü. Her bakımdan ülke merkezi konumundaki İstanbul, diğer tüm illerden açık ara farkla "küresel kent" olarak adlandırıldı.

Küresel entegrasyon illerinin belirlenmesinde kullanılan kriterlerden, dış hat yolcu trafiği, dış ticaret hacmi ile finans ve sigortacılık faaliyetlerinin yarıdan fazlası, tescil edilen patentlerin de yaklaşık yarısı tek başına küresel il olan İstanbul'da gerçekleşti.

Ülke nüfusunun yüzde 18'ini barındıran İstanbul, Türkiye'de izinli olarak çalışan yabancı uyruklu kişilerin de yaklaşık yüzde 40'ına ev sahipliği yapıyor. İstanbul'un bu göstergeler açısından baskınlığının yanı sıra "potansiyel küresel iller"in de teknoloji üretimi, yabancı sermaye tutarı ve yabancı çalışan sayısı bakımından Türkiye içinde önemli bir yere sahip olduğu belirlendi.

POTANSİYEL KÜRESEL İLLERİN BAŞINDA ANKARA GELİYOR

Başkent olmanın verdiği avantaj ve güçlenen sanayisiyle Ankara, gelişmiş üretim yapıları ve geleneksel ticari merkez nitelikleriyle öne çıkan İzmir ve Bursa'nın yanı sıra İstanbul'un etkisiyle giderek güçlenen Kocaeli ve özellikle gelişmiş turizm sektörüyle Antalya da bu grupta yer aldı.

Potansiyel küresel iller içinde Ankara, tescil edilen patent sayısı, bilgi yoğun hizmet sektörlerinde çalışanlar ile finans ve sigorta faaliyetleri bakımından İstanbul'un ardından ön plana çıkıyor. (A.A)