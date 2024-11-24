Çorum- Samsun kara yolu 34 ve 36'ncı kilometrelerinde meydana gelen 2 ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, yol Samsun istikametine trafiğe kapandı.

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına indiği bölgede, yolda oluşan buzlanma nedeniyle 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 cipin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi.

ZİNCİRLEME KAZADA 1 KİŞİ ÖLDÜ

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Çarpışmanın ardından aracından indikten sonra başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Cumaali Kurt, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Ardından aynı istikamette 2 otomobilin tırla çarpıştığı ikinci zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İki ayrı kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolu, Samsun istikametine ulaşıma kapandı.

7 KM KUYRUK OLUŞTU

Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Yoldaki buzlanmanın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Editör: Anadolu Ajansı