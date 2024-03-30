Türkiye, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için yarın sandık başına gidiyor.

Seçmenler, 5 yıl boyunca görev yapacak belediye başkanları, belediye ve il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ile ihtiyar heyetleri için oy kullanacak.

Çorum merkezde toplam 217 bin 572 seçmen 799 sandıkta oyunu kullanacak.

Çorum Belediye Başkan Adaylığı için Cumhur İttifakı adayı ve mevcut belediye başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, CHP’den Levent Çöpühseyinoğlu, İYİ Partisiden Ahmet Ertekin, Yeniden Refah Partisinden Yaşar Anaç, Saadet Partisinden Faruk Cıdık, Zafer Partisinden Bedii Onan, Gelecek Partisinden İsmail Barış Coşgunsu, DEVA Partisinden Yunus Emre Özdemir, Demokrat Partiden Murat Teryaki, Vatan Partisinden Mehmet Patlar, Anavatan Partisinden Hasan Kabak, Bağımsız Türkiye Partisinden Mustafa Pak ve bağımsız aday olarak da Burhan Sönmez, belediye başkanı seçilmek için yarışacaklar.

Çorum’da oy kullanma işlemi yarın saat 08.00’da başlayıp 17.00’da sona erecek.

NÜFUS MÜDÜRLÜKLERİ HAFTA SONU AÇIK OLACAK

Mahalli İdareler Genel Seçimleri nedeniyle nüfus müdürlükleri cumartesi ve pazar günleri belirli saatlerde açık olacak.

Çorum İl genelinde 14 İlçe Nüfus Müdürlüğü 30 Mart Cumartesi günü 09.00-16.00 ve 31 Mart Pazar günü 08.00-17.00 saatleri arasında vatandaşların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı (T.C.K.K) başvuruları için açık olacak.

Çorum merkezde ise toplam 217 bin 572 seçmen 799 sandıkta oyunu kullanacak. İlçelerdeki seçmen sayıları ise şöyle:

“Oğuzlar 4.407, Mecitözü 12.347, Ortaköy 7.021, Alaca 23.526, Bayat 12.150, İskilip 24.206, Uğurludağ 7.041, Kargı 13.937, Osmancık 33.989, Dodurga 4.963, Laçin 3.867, Sungurlu 37.166, Boğazkale 3.237”