Karadeniz Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Yetkin, 6 ilden pancar tedarik ettiklerini, bu yıl 750 bin ton şeker pancarı alımıyla 110 bin ton şeker üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

750 Bin Ton Pancar, 110 Bin Ton Şeker Üreteceğiz

Ali Yetkin, fabrikanın bu yıl 750 bin ton şeker pancarından 110 bin ton şeker, 165 bin ton küspe ve 30 bin ton melas üretmeyi planladığını belirtti. Yetkin, "Çiftçilerimize bu yıl için 1 milyar 900 milyon TL pancar bedeli ödemesi yapacağız. Ayrıca nakliyecilerimize de 260 milyon TL pancar nakliye parası ödenecek," dedi.

Çiftçiye Destek: 680 Milyon TL Avans Ödemesi

Çorum Şeker Fabrikası, çiftçilere üretim sürecinde destek olmak amacıyla 400 milyon TL nakdi avans ve 280 milyon TL ayni avans olmak üzere toplamda 680 milyon TL'lik avans ödemesi gerçekleştirdirdiğini aktaran Yetkin, "Çiftçilerimize her aşamada destek olmayı sürdürüyoruz," ifadelerine yer verdi.

Yüzde 15 Bedelsiz Küspe Dağıtımı

Fabrika olarak bölgede hayvancılığın kalkınmasına katkıda bulunmak amacıyla, teslim edilen pancarın yüzde 15’i oranında bedelsiz küspe dağıtımı yaptıklarını kaydeden Yetkin, "Hayvancılık sektörüne sağladığımız destekle, bölge ekonomisine ve hayvancılığa katkı sunmayı hedefliyoruz," dedi.

5 Bölgede İrtibat Ofisi ile Çiftçinin Yanında

Çorum merkez, Alaca, Sungurlu, Yerköy ve Kozaklı olmak üzere 5 bölgede irtibat ofisleri bulduklarını belirten Yetkin, çiftçilerle sürekli iletişim halinde kalarak yerinde teknik hizmet verdiklerini dile getirerek; "Safi Çorum Şeker Fabrikası'nın bölge tarım ve hayvancılığına pozitif yönde etkisi olduğunun bilincindeyiz. Her geçen gün faaliyetlerimiz bölge halkı tarafından benimsenmekte ve takdir edilmektedir," diye konuştu.