Türkiye şeker sektöründe 2024-2025 pazarlama yılı için kotalar belirlenirken A kotasında miktar 2 milyon 910 bin ton oldu. Çorum Şeker’e ise 106 bin 60 ton kota ayrıldı.

Geçtiğimiz yıl 103 bin 240 ton olan Çorum Safi Şeker'in kotası bu yıl 3 bin ton artmış oldu.

Şeker kotasında en fazla pay Türkiye Şeker Fabrikaları’na verildi.

Türkiye Şeker Fabrikaları 1 milyon 13 bin 630 ton A kotasıyla ve 50 bin 682 ton B kotasıyla zirvede yer aldı.

Geçen yıl şeker kotasında Kayseri Şeker’in gerisine düşen Konya Şeker bu yıl da üçüncü sırada yer aldı.

Kayseri Şeker’e 469 bin 530 ton A kotası, 23 bin 477 ton B kotası ayrıldı. Konya Şeker’e ise 457 bin 280 ton A kotası, 22 bin 684 ton B kotası ayrıldı.

Doğuş Çay ve Gıda’ya 130 bin 20 ton A kotası, 6 bin 501 ton B kotası, Keskinkılıç Gıda’ya 112 bin 360 ton A kotası, 5 bin 303 B kotası, Çorum Şeker’e 106 bin 60 ton A kotası, 5 bin 303 ton B kotası, Sukkar Şeker’e 79 bin 950 ton A kotası 3 bin 998 B kotası, Amasya Şeker’e 75 bin 760 ton A kotası 3 bin 780 ton B kotası tahsis edildi.