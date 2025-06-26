Anadolu Yıldızlar Ligi futbol grup birinciliğinde Çorum ilk maçında Sinop ile berabere kaldı penaltılarda eşitlik halinde avantajı rakibine kaptırdı.

Sinop’da önceki gün başlayan Anadolu Yıldızlar Ligi 1. Etap 10. grup müsabakalarında Çorum ile birlikte beş takım mücadele ediyor. Sinop 80. Yıl Bostancılı futbol sahasında oynanan maçlarda Çorum takımı antrenörler Mustafa Burak ve Burak Çamlıbel yönetiminde Hamdullah Efe Ergün, Rüzgar Faruk Efe, Berat Ceylan, Kaan Yılmaz, Muhammed Talha Köseoğlu, Rüzgar Arslanoğlu, Sefa Günel, Poyraz Bıyıksız, İlker Furkan Koç, Emirhan Dokuyan, İhsan Emir Öztürk, Ali Sayer Yoldaş, Kuzey Taha Kanan ve Baran Bölükbüş’dan oluşan kadrosu ile mücadele ediyor.

Çorum takımı ilk maçında Sinop ile karşılaştı. Maçın normal süresi 0-0 beraberlik ile sona erdi. Maç sonunda puan eşitliği halinde avantajlı takımı belirlemek için yapılan penaltı atışlarını Sinop 5-3 kazandı. İlk günün diğer maçında da Kastamonu ve Samsun berabere kaldılar.

Çorum karması grupta ikinci maçında dün akşam Kastamonu ile karşılaştı. Bugünü bay geçecek olan Çorum karması son maçında ise cumartesi günü saat 09.30’da Amasya ile karşılaşacak. Bu maçlar sonunda grupta birinci olan takım yarı final grubuna yükselecek.