Çorum Belediyesi tarafından Çorum sporu için önemli bir hizmet.

Çorum sporuna değişik alanlarda hizmet etmiş belli yaşın üstündeki isimlerin tanıtıldığını ve anılarının yer aldığı alanındaki ilk kitap basıldı. Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan ‘Çorum Sporunda 40 Yıl ve İz Bırakanlar’ isimli kitap basıldı ve dağıtımına başlandı. Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak tarafından hazırlanan ve Belediye Kent Arşivi tarafından desteklenen kitapta ilimiz sporuna farklı branşlarda farklı alanlarda hizmet etmiş 30 spor adamının tanıtımı, fotoğrafları ve nostalji fotoğrafları bulunuyor.

Nadir Solak Belediye Kent Arşivinde spor alanında Çorum’un tarihi olacak bir eser kazandırmak adına yaptıkları çalışmanın son derece uzun uğraşlar sonucunda basıldığını ve Kent Arşivindeki yerini aldığını belirterek emek ve katkı veren herkese teşekkür etti.