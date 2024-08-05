Bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Çorum’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz’ın ilk durağı Çorum Belediyesi oldu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ile Çorum Belediyesi’nin tamamlanan ve devam eden projeleri hakkında bilgiler alan Yusuf Ziya Yılmaz, belediyeciliğin en güzel örneklerini Çorum’da gördüklerini ifade etti.

Çorum’u yakından takip ettiğini, Belediyenin çalışmalarını takdirle karşıladığını kaydeden AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Yılmaz, “Çorum sürekli olarak kendini geliştiren bir yapıya sahip. Belediye faaliyetlerinden sanayisine kadar birçok alanda her zaman daha yükseğe çıkıyor” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın insanı merkeze alan, insana dokunan, gönül belediyeciliğine yakışan çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Yusuf Ziya Yılmaz, “Çorum Türkiye’nin parlayan yıldızı ve sanayi efsanesi. Çorum’un özellikle makine sanayinde kazandığı performansı, birçok şehir maalesef başaramadı. Çorum bugünlere tüm dinamitleriyle tırnaklarıyla kazıyarak geldi. Çorum Belediyesi de bu gelişime uyum sağlayarak şehri güzelleştirmesi herkesin dikkatini çekiyor” şeklinde belirtti.

Başkan Aşgın, geçen 5 yıllık süreçte verilen vaatlerin yüzde 90’ından fazlasını tamamladıklarını kaydederek yeni vaatlerin üzerine ekleyerek çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

41 projenin de bazılarının temellerini attıklarını ifade eden Başkan Aşgın, “Bölgede teşkilatlarımızla güzel bir seçim dönemi geçirdik. İkinci dönemimizde aynı aşkla 41 projemizin tamamını bitirip üzerine de ekleyeceğiz. Dolu dolu bir 5 yıl daha aşkla çalışacağız” ifadelerini kullandı.