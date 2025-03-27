Şehit Ömer Emiroğlu Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi açılış töreninde konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sağlıkta artık yeni teknolojiler üretmek gerektiğini belirterek;

“Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ‘Sağlıkta Türkiye Yüzyılı’ programını başlattık. Ve diyoruz ki sadece hizmet sunmak artık yetmez. Sağlıkta artık yeni teknolojiler üretmemiz gerekiyor. Çorum’da bu konu da özellikle sanayi üretimi konusunda çok büyük bir tecrübesi var. İnşallah Çorum’u tıbbi teknoloji üretebilen il haline getireceğiz.” dedi

Son 22 senede Türkiye’nin sağlıkta dünyanın en iyi sağlık hizmetini sunabilen ülkelerinden biri haline geldiğini aktaran Memişoğlu; “Bunda iyi sağlık çalışanlarının yanında bilim üretebilen ülke haline geldik. Çorum, belediyesiyle, üniversitesiyle, vekilleriyle bir bütün halinde geleceğe çok güvenli ve iyi bir şekilde gidiyor. Çorum’da sağlıkla ilgili tesislerimizi yeniliyoruz, yenileyeceğiz. Daha iyi hizmetler vereceğiz. Sağlıkta milletimizin yüzünü güldüren reformları, “Sağlıklı Türkiye Yüzyılı” hedeflerimizle inşallah daha da ileriye taşıyacağız.” şeklinde konuştu

Çorum’da bugüne kadar 8 milyar 550 milyon TL tutarında sağlık yatırımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Bakan Memişoğlu; “Birinci, ikinci ve üçüncü basamakta ilimizdeki hasta yatak kapasitesini 1.730’a yükselttik. İl ve İlçe Hastaneleri, Aile Sağlığı ve Toplum Sağlığı Merkezleri, 112 İstasyonları olmak üzere toplam 33 sağlık tesisini Çorumluların hizmetine sunduk. 81 ilimizde, 137 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi; 44 Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi ile hizmet veriyoruz. Bugün de 50 Ünitlik yeni Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizi hizmete açacağız. Şehit Ömer Emiroğlu’nun ismini yaşatacak bu tesisin Çorum ve Çorum halkına hayırlı olmasını temenni ediyorum.” ifadelerini kullandı