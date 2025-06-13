Çorum Ticaret Borsası, İl ve ülke ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı Cana Un Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye teşekkür plaketi takdim etti.

2024 yılında Çorum Ticaret Borsası üyeleri arasında en fazla tescil işlemi gerçekleştiren Cana Un Sanayi ve Ticaret A.Ş., üretim ve ticaret faaliyetleriyle hem yerel kalkınmaya hem de tarım sektörünün gelişimine önemli katkılar sağlıyor.

Ekonomiye sağladıkları katkılardan dolayı Çorum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat ile Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, Cana Un Sanayi ve Ticaret A.Ş yetkilileri Ahmet Kaşıkçı ve Avşin Kaşıkçı’ya teşekkür plaketi takdim etti.

Yönetim Kurulu üyesi Sadettin Ünlü’nün de bulunduğu törende, Cana Un’un istikrarlı çalışmaları, üretim kapasitesi ve sektördeki lider konumunun yanı sıra, kayıtlı ekonomi ve şeffaf ticaret anlayışına verdiği önem de vurgulandı.

Törende konuşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Naki Özkubat, “Çorum’un değerli sanayi kuruluşlarından biri olan Cana Un, Borsamızdaki tescil işlemleriyle örnek teşkil etmektedir. Üretim gücünü kayıtlı ekonomiyle bütünleştiren bu anlayış, hem sektörün gelişimine hem de ülke ekonomisine katkı sunmaktadır. Kendilerine teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi.

Meclis Başkanı Yılmaz Kaya ise, “Borsamızla kurdukları güçlü iş birliği, Cana Un’un kurumsal sorumluluk bilincini ve sektöre olan duyarlılığını açıkça göstermektedir. Bu anlamlı katkılarından dolayı kendilerini tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Cana Un Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilileri Ahmet Kaşıkçı ve Avşin Kaşıkçı da, “Çorum Ticaret Borsası’nın bizlere gösterdiği bu anlamlı takdirden dolayı teşekkür ederiz. Kayıtlı, sürdürülebilir ve güvenilir ticaret anlayışımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dediler.

