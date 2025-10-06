Kadınlar Voleybol 2. liginde temsilcimiz Çorum Voleybol sezonun ilk maçında Rize’den 3-0’lık galibiyet ve üç puanla döndü.

Rize Yenişehir Spor Salonunda oynanan maçta Çorum Voleybol takımı ilk sayıdan itibaren rakibi önünde üstünlüğünü kabul ettirdi.

Maçın ilk setini hücumdaki etkili oyunu ve rakibin savunmadaki hataları ile 25-11 gibi farklı skorla alan Çorum Voleybol takımı ikinci sette de üstün oyunun devam ettirdi ve bu seti de 25-14’lük skorla alarak 2-0 öne geçti.

Üçüncü sette de oyunun kontrolünü elinde bulunduran Çorum Voleybol bu seti de 25-16’lık skorla alarak salondan 3-0 galibiyet ime ayrıldı.

Çorum Voleybol lige üç puan ile başladı.