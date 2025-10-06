Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünün milli sporcusu Mehmet Can Töremiş ve antrenörü Eren Murat Güngör Dürya Gençler Badminton Şampiyonası için Hindistan’da.

13- 19 tarihleri arasında yapılacak ‘’YONEX SUNRISE BWF World Junior Championships 2025’’ müsabakaları için Hindistan’a giden milli takım burda bir hafta süre ile ortak kamp çalışmalarına katılıyor.

Milli takım beş bayan altı erkek sporcu ile mücadele ettiği şampiyonada Osmancık Barış Boyar Badminton Akademi kulübünden Mehmet Can Töremiş sporcu olarak Eren Murat Güngör ise antrenör olarak madalya mücadelesi veriyor.