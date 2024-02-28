Erkekler Bölgesel Basketbol Liginde heyecan 8-10 Mart’ta oynanacak maçlarla başlıyor.

Çorum Belediyespor E grubunda mücadele ediyor ve grupta ilk haftayı bay geçecek.

Uzun bir aranın ardından Bölgesel Basketbol Liginde mücadele etmek için Çorum Belediyespor olarak başvuran erkek takımı E grubunda Erzincan İliçspor, Trabzonspor, Atakum Gelişimspor ve Ankara Büyükşehir Belediye EGOspor takımları ile mücadele edecek.

8-10 Mart’ta başlayacak Bölgesel Ligde Çorum Belediyespor ilk haftayı bay geçecek. Ligde ilk maçında 16-17 Mart’ta evinde Atakum Gelişim takımı ile karşılaşacak olan Çorum Belediyespon üçüncü haftada Erzincan İliçspor deplasmanına gidecek.

Dördüncü haftada evinde Trabzonspor’u konuk edecek olan Çorum Belediyespor ilk yarının son maçında ise ABB Egospor deplasmanına gidecek.

Bölgesel Ligde 3 tane 6’lı 3 tane 5 takımlı grup var. Grup maçları sonunda birinci olan altı takımın final grubuna elemelerinde Çorum Belediyespor çıkması halinde F grubu birincisi ile finallere gitme maçında karşılaşacak.

Bu maçlar sonunda iki takım 2. ligde mücadele etmeye hak kazanacak.

Çorum Belediyespor basketbol antrenörü Ömer Mumcu uzun bir aranın ardından Bölgesel Ligde Çorum takımının mücadele edeceğini belirterek amaçlarının ilk yıllarında Çorum’u en güzel şekilde temsil etmek olduğunu söyledi.