Çorumlu milli Bilardocu Emrah Kaç Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonasında mücadele edecek.

6-10 Mart tarihlerinde Ankara Gölbaşı’nda bulunan Türkiye Bilardo Federasyonu tesislerinde yapılacak olan Avrupa Artistik Bilardo Şampiyonasında 24 sporcu mücadele edecek.

Türkiye’nin üç takımla katılacağı şampiyonada milli takımda 1. takımda Hacı Arap Yaman, Barış Cin, 2. takımda Serdar Gümüş ve Mehmet Sezer 3. takımda ise Emrah Taç ve Halim Doruk mücadele edecek.

Şampiyonada 6-8 Mart tarihlerinde Avrupa Artisttik Bilardo Şampiyonası 9-10 Mart tarihlerinde ise Artistik Bilardo Milli Takımlar Avrupa Şampiyonası müsabakaları yapılacak.

Emrah Taç’ın bulunduğu 3. takım D grubunda Belçika takımı Eric Van Del Zegel - Erik Virvliet, Fransa takımı Michael Hammen - Kevin Tran’dan oluşan takımlarla bir üst tura yükselmek için mücadele edecekler.