Ticaret Bakanlığı, 2025 yılı Ocak ayına ilişkin ihracat verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye genelinde ihracat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %5,8 artarak 21 milyar 164 milyon dolara ulaştı. İstanbul, Kocaeli ve İzmir, en fazla ihracat yapan iller olarak öne çıkarken, Çorum ihracattaki dikkat çekici yükselişiyle büyük bir başarıya imza attı.

Çorum İhracatını %62,9 Artırarak Rekor Kırdı

Çorum, 2025 yılı Ocak ayında ihracat hacmini %62,9 artırarak 361 milyon dolara çıkardı. Bu artışla birlikte Çorum, Türkiye genelinde en fazla ihracat artışı sağlayan üçüncü il oldu ve ülke sıralamasında 14. sıraya yükseldi.

Aynı zamanda Çorum, TR-83 bölgesinde (Samsun, Tokat ve Amasya) lider konumunu korudu. Çorum’un tek başına gerçekleştirdiği ihracat, üç ilin toplam ihracatının iki katından fazla oldu.