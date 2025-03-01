AK Parti Çorum Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Av. Oğuzhan Kaya, Çorum ve İlçelerine 13’ü uzman, 16’sı pratisyen doktor olmak üzere toplam 29 doktorun atandığını duyurdu.

Milletvekili Oğuzhan Kaya, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine ,Kalp Damar Cerrahisi, Ortopedi ve Travmatoloji, Perinataloji ile beş pratisyen hekim atamasının yapıldığını, Çorum Halk Sağlığı laboratuvarına Tıbbi Biyokimya hekim, Göğüs Hastalıkları Hastanesine de iki pratisyen hekimin atandığını kaydederek, İskilip Atıf Hoca Devlet Hastanesine 2 pratisyen hekim, Alaca İlçe Sağlık Müdürlüğüne 1 kadın hastalıkları ve doğum, 1 pratisyen hekim, olmak üzere iki, Kargı Ahmet Hamdi Akpınar Hastanesine 1’i kadın hastalıkları ve doğum 1’i de iç hastalıkları olmak üzere iki, Osmancık Devlet Hastanesine çocuk sağlığı hastalıkları, kulak burun boğaz hastalıkları ve iki pratisyen hekim toplam üç, Sungurlu Devlet Hastanesine ise enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji, göz hastalıkları, kardiyoloji, acil tıp ve 2 pratisyen hekim olmak üzere toplam beş doktor atamasının yapıldığını ifade etti.

“Sağlık sektöründe Çorum bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam edecek ve hiç bir hastanemizde eksik doktor kalmayacak” diyen Kaya, “Atamaların gerçekleşmesinde Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu’na ve her zaman Çorum’a ve Çorumlu hemşehrilerimize desteklerini esirgemeyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.