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Çorum il merkezine ise 95 kilometre mesafede, Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkiinde yer alan Yozgat Havalimanı'nın yüzde 95'inin tamamlandığı açıklandı.

Hem Yozgat hem de Çorum'a hizmet sunmayı amaçlayan bu proje, 2018 yılında temel atma işlemiyle başlamıştı.

156 bin metrekarelik pist ve 36 bin metrekarelik apron inşaatının yüzde 95'i tamamlandı.

Üst yapı çalışmalarının ise bu yıl içerisinde başlaması planlanıyor.

Yozgat Havaalanı projesi, Yozgat İl merkezine 12 kilometre, Çorum il merkezine ise 95 kilometre mesafede, Deremumlu-Fakıbeyli köyü mevkiinde yer alıyor. Temel atma işlemi Haziran ayının ilk haftasında gerçekleşmişti. Proje kapsamında 6 milyon 150 bin metreküp kazı yapıldı ve 156 metrekarelik pist ile 36 bin metrekarelik apron inşaatı 5 yılda tamamlandı.

Havaalanı projesine göre yıllık 2 milyon yolcu kapasitesine sahip olacak ve uluslararası standartlara uygun olarak tasarlandı.

Yozgat Havaalanı projesi kapsamında Yozgat ve Çorum bağlantı yolları ile çevre yolu çalışmaları devam ediyor.