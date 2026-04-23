Futbol’da Çorum’a ilk grup U 18’de verildi. Çorum şampiyonu Mimar Sinanspor ise Kastamonu grubunda mücadele edecek.

Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulu U 18’de 1. Kademe maçlarının oynanacağı illerive mücadele edecek kulüpleri açıkladı. Buna göre 5-6 Mayıs tarihlerinde Çorum’da yapılacak olan grup birinciliğinde Samsun, Amasya, Kastamonu ve Sivas temsilcileri mücadele edecek.

Çorum Şampiyonu Mimar Sinanspor ise 3-5 Mayıs tarihlerinde Kastamonu’da yapılacak grupta mücadele edecek. Mimar Sinanspo’un rakipleri ise Bolu 14 FK, Sinopspor, Karabük Safranboluspor, Düzce Ayyıldızspor, Kırıkkale Belediyespor ile birlikte Ankara’da ilk dört sırayı alan takımlar arasında çekilecek kura sonunda iki takım olacak.

Bu sezon uygulamaya konulan tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak maçlarda Çorum’da üç maç oynanırken Kastamonu’da yedi maç sonunda grup birincileri ve yarı final grubuna yükselen takımlar belli olacak.